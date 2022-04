Dalla parte dei rossoneri? Il gol. Un gol. Un piccolissimo gol. Che varrebbe (sarebbe l'ultimo) doppio e obbligherebbe il rivale a farne due. Dalla parte dei nerazzurri? I ricambi. Ovvero, più la partita si allungasse (tempi supplementari?) e più l'Inter comincerebbe a diventare la favorita vera. Una cosa sicura c'è: in partenza la quota dell'under 2,5 è una quota panciuta. All'80 per cento si può entrare con tutte le scarpe.Avete visto Napoli-Roma? Bene, se si' avete visto una partita più importante del derby milanese (lì si giocava per lo scudetto, qui per entrare nella finale di Coppa Italia. E scusate se le differenze ci sono e si pesano). Ebbene, il rigore procurato da Lozano e trasformato da Insigne ha stappato prestissimo il match. Eppure, da lì alla fine è stata una lunga partita a scacchi, chi muoveva la torre chi l'alfiere ma di vere occasioni da gol se ne sono viste pochissime.Qui addirittura ci troviamo di fronte a una squadra, il Milan, che da sette-sfide-sette non subisce una rete che sia una. Sei di campionato e prima ancora il derby di andata di questa Coppa Italia. Avete capito bene? Sette clean sheet di fila. Con il portiere che, a mio avviso, al momento è il più forte che giochi nei nostri confini, Maignan.In più c'è il peso, nella testa di tutti i partecipanti, di una volata-scudetto che si è presumibilmente ristretta a loro due. Il doppio turno casalingo Fiorentina-Roma ha saputo assicurare il minimo, un punticino, a Spalletti. E cosi' Inzaghi e Pioli non si nasconderanno certo, gente di calcio come loro, che questa semifinale originerà il favorito per il tricolore. Chi andrà in finale avrà l'ebbrezza da mettere sulla bilancia, esattamente dove chi sarà l'eliminato dovrà riporre l'amarezza.Rapidamente su tutto il resto. Liverpool-Manchester United vale per il titolo di Premier League, i rossi di casa fanno il testa sa testa con Guardiola e non possono certo regalarsi una battuta d'arresto proprio ora. Dall'altra parte si farà sentire moltissimo la tristezza del dramma capitato a Ronaldo. 1/1 parziale/finale, si sono addirittura mangiati l'1,40 di partenza della vittoria interna.Due passaggi nella Liga. Un altro under 2,5 per Maiorca-Alaves, due squadre che per segnare hanno bisogno della lampada di Aladino. Un altro successo casalingo in Betis-Elche, i primi giocano per entrare nella top-four della futura Champions League. E ho detto tutto.PS Non fatevi fuorviare dalla quota della quaterna che non arriva a 8, potrebbe non essere cosi' bassa come sembra a colpo d'occhio.