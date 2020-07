I CONSIGLI DEL LUNEDI'

Un bel lunedì, pieno di tante cose. Ve lo dico subito: ne ho dovute togliere almeno tre per non cucinare una settina che, onestamente, mi sembrava non appropriata. Ma quelle che sono rimaste sul piatto sono succulente e fumanti.A partire dache, con il momento che si sta vivendo Conte-Inter, sembra di vedere un episodio di Casa Vianello ("che barba che noia che noia che barba"). Come la metti la metti e chiunque sia assente,Per inseguire un sogno che resta in piedi con le stecche. Bettisticamente parlando,: nelle ultime sette, sei di campionato e una di Coppa Italia, l'unico clean sheet nerazzurro è arrivato nel 6-0 con il Brescia. E questo dice molto.. Quota che sembra bassa ma non lo è.In Premier League un'altra big in campo. Ilriceve il; i primi in lotta per la zona Champions, i secondi ad ammirare il panorama. I primi hanno stampato una serie fantastica di vittorie con tre gol di scarto: si è svegliato anche, tornato a divertirsi grazie alla fantasia di Brunoe della belvetta Mason. I secondi, anche se scarsi non sono (due vittorie una col City e il pari con l'Everton), dovranno ripetere le piroette messe in mostra con Guardiola.Liga.è il match che parte su un binario solo, quello dell'over 2,5. I team sono primo e terzo nella speciale classifica degli over 2,5 fatti registrare finora, 23 a 22. Non c'è male Ninì Pelle di Cinghiale. Segnano e subiscono come se si giocasse al fresco. E' vero che sono lì a battagliare per posti europei ma i numeri sono numeri e non conviene andargli contro.Chiude (speriamo...) la quaterna uno dei quattro play off promozione di Serie C, quello tra. Mi capitò di vedere la gara di campionato del 13 ottobre e fu un tiro al piattello: Bari a caricare fin dal primo tempo contro una Ternana chiusa nella metà campo, nella ripresa arrivarono i due gol per una meritatissima vittoria.Chi passa troverà Carrarese o Juve under 23.PS La Ternana ha già giocato nel post-lockdown, è alla sua quinta. E nel sorteggio ha trovato ancora una volta una rivale affrontata in stagione. Il Bari torna in campo da marzo, non ha il ritmo-partita. Ma certamente ha già giocato questa, nella testa e nell'anima. Chi si fida proceda, chi storce il naso passi oltre.Inter-Torino gol (quota 1,65)Manchester United-Southampton 1/handicap (1,75)Villarreal-Real Sociedad over 2,5 (1,76)Bari-Ternana 1 (2,00)