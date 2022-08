E' il giorno del bimbo d'oroma lì solo un mago potrebbe inventarsi qualcosa da giocare nell'amichevole delcontro il, quote infinitesimali, si guarda, si fa festa e si passa., gli spagnoli sono forti e sembrano già limati al punto giusto, i nerazzurri per il momento segnano e subiscono come se fosse quello lo scopo del gioco.In campo la Bundesliga e già ci manca Haaland che quei matti degli inglesi hanno trovato il modo di definire scarso il giorno della sconfitta contro Klopp. Giuro che partirei con il primo aereo per andare a farmi fare la quota su misura di Haaland capocannoniere della stagione. Giocando tripletta per tripletta. Qui ci sono gli ex compagni di Haaland, ovvero il, che aprono le porte al muro giallonero per la bella gara con il, match in cui da una vita si segna a perdifiato.Giù il cappello davanti alla Premier League e poi subito dopo davanti alla. Non ci credevo quando ho costatato che la vittoria con un vantaggio di due reti o più vi verrebbe pagata. Ditemi che stanno scherzando. Dato che noi no, ci lanciamo a corpo morto, si fa per dire, siamo belli che vivi., a Londra. Ora potete togliervi la benda dagli occhi e vedere quanto verrebbe questa quaternina da paura. Mentre si fa sempre più vicina la Serie A!Inter-Villarreal gol (quota 1,56)Borussia Dortmund-Bayer Leverkusem gol/over 3,5 (1,92)Everton-Chelsea 2/handicap (2,55)Tottenham-Southampton 1/1 primo tempo/finale (1,90)