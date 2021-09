Festeggiamenti sotto la Coppa degli Europei vinta a Wembley dal dischetto, lo scorso luglio. Si fa festa ma si riprende perché in lontananza già si vedono ie non è cosa da poco.Oggi a Firenze arriva un avversario malleabile, la. Quota azzurra al dieci per cento come dire che non si sbaglia nemmeno con le terze linee. Ma il campionato è appena cominciato, questi sono tutti punti pesanti e basta vedere la figuraccia fatta ieri dallacontro ladiper capire che vincere è impossibile farlo sulla carta.Scorrendo di qua e di là per trovare qualcosa con cui provare a divertirsi, a una meta sono arrivato. Gli ultimi risultati in casa contro i bulgari sono stati duee due(più un 2-1). Con questi precedenti si risale addirittura all'Europeo del 1968 (vinto, altra bella cosetta). Finì 1-0 l'ultima volta con un rigore dia Palermo, era il sei settembre 2015, qualificazioni all'Europeo; prima ancora l'1-0 era spuntato per le qualificazioni mondiali nella stessa data ma due anni prima, gol del "violinista", sempre a Palermo. I 2-0 invece? Il nove settembre 2009 allo Stadio Grande Torino, qualificazioni mondiali, gol di; e il venti aprile del 1968, qualificazioni agli europei, San Paolo di Napoli, con reti diUna volta risaliti a quattro dei cinque ultimi risultati interni contro la Bulgaria, vediamo cosa può fare al caso nostro. Mai giocato prima d'ora.. Sarebbe tutta una storia di 1-0 e 2-0. Sempre a favore del tricolore. E alla fine le tasche piene sarebbero le nostre.