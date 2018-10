Questa Polonia-Italia di Nations League è diventata partita per poveri. Il Portogallo assiste giocandosi una amichevole passatempo in Scozia mentre le sue rivali, che ormai non lo sono nemmeno più sulla carta (quasi) si giocano la salvezza. Non credo minimamente che possa essere una sfida sulle difese da chiudere. Ho visto Polonia-Portogallo e l'unico modo per fare male è offendere il più possibile, per gli uomini del Presidente Boniek. Oltretutto ormai quando gioca Pianek si parte da 1-0 quindi l'over 2.5 sembra martellato nel muro.



L'ambo arriva proprio dal match prima ricordato, l'amichevole Scozia-Portogallo. Se si fa un passo indietro a vedere le ultime (vecchie) volte una contro l'altra in terra di Scozia sono finite 0-0. Esattamente quello che mi stuzzica. Ma per non espormi come un pollo fuori dalla trincea mi faccio bastare la X.





I CONSIGLI DI DOMENICA



Polonia-Italia over 2,5 (quota 2,30)



Scozia-Portogallo X (3,50)





L'ambo vale 8,05 volte la posta.



@calcioepepe