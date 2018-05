Eccoci. Parte dalla Svizzera e precisamente dalla cittadina di San Gallo, poco più di duecento chilometri da Milano, il nuovo corso manciniano della nazionale italiana. Poca roba, sia chiaro: è un'amichevole contro l'Arabia Saudita che però andrà al Mondiale di Russia, al contrario di noi che staremo al mare a guardarle in tv.

Tutto il resto è da altra parte, qui considero solo il lato bettistico del confronto. E vi dico che i nostri avversari hanno comunque questo ruolino di marcia: nelle ultime sei partite, in cui ci sono tre vittorie e un pareggio, solo nella sconfitta 4-0 con il Belgio non sono andati a segno. Visto che siamo alle prime prove, la quota del gol è assurda. A meno che non ci siano lavori in corso dalla nostra parte ma anche dall'altra, visto che la data mondiale si avvicina...

Un'altra nazionale fuori dal palcoscenico di giugno-luglio, un'altra nazionale che invece ci andrà. E' questo in ballo tra Turchia e Iran. I secondi hanno uno score ancora migliore degli arabi in fatto a segnature. Nelle ultime quattordici uscite, soltanto contro Corea del Sud e Tunisia non sono andati a rete. Il discorso è molto simile a quello fatto sopra per noi. Il gol sembra succulento anche qui.

I CONSIGLI DI LUNEDI'

Italia-Arabia Saudita gol (quota 3.25)

Turchia-Iran gol (2.02)

L'ambo vale 6.56 volte la posta

@calcioepepe