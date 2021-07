Impossibile? Niente lo è. Se all'inizio di questi Europei qualcuno di noi si fosse presentato a un bookmaker e avesse chiesto la quota di undici autoreti segnate durante la manifestazione avrebbe ricevuto questa risposta: "Mi dicono se si può sedere un attimo che presto le faranno sapere... ", qualche occhiata in tralice e dopo un bel po' di tempo avrebbe ricevuto una quota da marziani che atterrano zona San Siro. E invece avrebbe fatto bingo, doppio bingo e triplo bingo. Perché1) Turchia-Italia 53' autogol2) Polonia-Slovacchia 18' autogol3) Francia-Germania 20' autogol4) Portogallo-Germania 35' autogol5) Portogallo-Germania 39' autogol6) Finlandia-Belgio 74' autogol7) Slovacchia-Spagna 30' autogol8) Slovacchia-Spagna 71' autogol9) Croazia-Spagna 20' autogol10) Svizzera-Spagna 8' autogol11) Inghilterra-Danimarca 39' autogolChe non si era mai visto, che non si poteva nemmeno pensare.Tutto il Tempio sarà loro o quasi, i nostri sugli spalti si faranno sentire (se ci riusciranno). Ma che non succeda qualcosa di ancora più strano? La dodicesima autorete per vincere il titolo?P.S. Ovviamente si spera, si tifa. Azzurro, il pomeriggio è... Cantava Adrianone. Forza e coraggio, anche se pomeriggio non sarà.P.P.S. Un divertimento e stop. La finale si vive soffrendo pur senza giocatina in mano!