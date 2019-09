Qualificazioni Europei 2020 con l'Italia che scende per prima sul tappeto rosso, in Armenia. Parto da un presupposto difficile ma da una bella quota, il 4-3-3 dei padroni di casa potrebbe anche andare in gol. E dato che vedo la più che probabile vittoria azzurra, anche se non ci sarà Chiello, l'overone a 1,67 potrebbe essere nostro. Curiosità: i romanisti in campo e i tifosi giallorossi fuori scopriranno nell'occasione il rinforzo Mkhitaryan. Che è un gran bel giocatore.



La quota della serata può essere il 2,20 della Finlandia. La Grecia è partita in maniera orripilante mentre i padroni di casa sono ultracarichi per la sfida con l'Italia, in programma domenica. Se i greci non saranno più che a palla, perderanno.



La Bosnia vista all'ultima inchinarsi contro gli azzurri non meritava assolutamente la sconfitta. Forse è la migliore partita che ho visto fare a Dzeko negli ultimi anni. Se ripeteranno quella partita, più o meno, il Liechtenstein sarà sepolto sotto un mare di reti.







I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Armenia-Italia over 2,5 (1,67)



Finlandia-Grecia 1 (2,20)



Bosnia-Liechtenstein over 3,5 (1,50)







Il terno vale 5,51 volte la posta