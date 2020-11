Altre due squadre che giocano bene, che costruiscono ogni loro azione per finalizzare.. Seppure cinque volte su sei dagli scontri diretti è venuto fuori il no-gol, quest'anno sembra un campionato a parte dove le squadre non si chiudono e vanno in rete come se giocassero delle amichevoli. Per questo e per come si sviluppa la loro azione,Due match in Premieri League, quello di alto livello è davvero di alto livello. Perchè. I padroni di casa hanno toppato soltanto contro i Wolves, in casa, per il resto sono stati sempre sul pezzo; gli ospiti hanno saputo confermarsi ad alto livello anche in Europa League e arrivano da tre vittoria in fila. L'ultima volta che si affrontarono in Premier League è stato tanto tempo fa, nell'aprile del 2004, 3-2 per il Leeds.Nel pomeriggio inglese ci aspetta la partita di chi non ha saputo mai vincere e naviga laggiù in classifica: ilcon un pareggio e ilcon tre. Se dovessero mai acchiappare solo un punto alla fine si direbbe che il risultato non ha accontentato nessuno. Ma soprattutto il Fulham non può farsi scappare l'occasione con la quale supererebbe l'avversario diretto e lascerebbe l'ultimo gradino. Che alla fine lotteranno entrambe per salvarsi si sa, ecco perchè questi punti sono di platino.Liga che mette in mostra. Presto detto: nelle ultime quattordici volte che si sono trovate di fronte (solo un'amichevole) in undici casi non si è arrivati all'over. Gli ultimi cinque scontri diretti e cinque delle sette gare del Valladolid non sono arrivati all'over. La quota è invitante, fate voi.La quaterna vale 11,9 volte la posta