Ci siamo. Eccoci alle Colonne d'Ercole del Calcio Moderno. Quello vissuto sui Palloni d'Oro di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Un pezzo, il primo, l'argentino se ne va. Lascia la pelle blaugrana che ha avuto stampata addosso da quando era ragazzo, un ragazzo che col dribbling incantava anche quelli molto più grandi.Giusto firmare l'addio dalla sua prima vita calcistica nel giorno del, (non al Camp Nou ma all'Estadi Johan Cruyff), un marchio di storia. E farlo contro la, che è stata la nuova casa del grande rivale portoghese, CR7. Difficile dire come può andare una partita così. Con qualsiasi risultato i tifosi piangeranno. La società è stata chiara: "Non possiamo più tenere". Con chi prendersela? Si può solo ringraziare di essere cresciuti accanto a lui. Il match che si giocherà è secondario. Forse anche per Allegri, che potrebbe fare un più che giusto saluto d'onore.Perchè qui vincere sarà una delle ultime cose del campo.. Liga e Serie A si preparano così, negli appuntamenti di spessore. Pioli resta sui pareggi con Nizza e Valencia, adesso il gradino è ovviamente più alto. Stessa cosa per i blancos, che non possono prenderle una volta di più come hanno fatto contro i Rangers.PS. Basta un cippino per fare grande festa. Se entra, ovvio.L'ambo vale 12,7 volte la posta