Ci si prova. Se va male si suona la tromba. Perchè a quote alte si gioca poco e con il sorriso. E se viene romperemo il tricchetracche da quanto lo faremo girare... Da noi in campo soltanto la capolista. Che da poche ore è capolista sul serio visto che i punti sulla Lazio sono diventati 4. Le giornate sono tante ma i punti sono tanti. E con lo scontro diretto allo Stadium, mica male.dopo la quarantena. La ricomparsa contro il Milan è stata il disastro. E adesso c'è la marea bianconera, poteva andare meglio come visita dal medico.Mi attrae una quotarella nientediche ma magari interessa anche voi. ". Per me si può fare, per voi?Da Torino ci si sposta nella Liga, a. Futura avversaria della Roma in Europa League. Quattro punti di vantaggio sul Getafe per mantenere il quarto posto in classifica che vorrebbe dire Champions League (e intanto una delle rivali, la Real Sociedad, ha il motore che sputa). Alla vittoria nel derby con il Betis sono seguiti 3 pareggi, quindi non una mareggiata: si va piano, sani e lontani (o almeno si cerca). Ilha acquisito un vantaggio che può farlo sentire salvo (8 punti sulla zona retrocessione) e da quando è riapparso ha totalizzato 5 punti in 4 partite, battuto soltanto e di misura dall'Atletico di Simeone., ve la incarteranno se la vorrete. Ma se non fosse una partita finita prima di cominciare, ne potremmo vedere delle belle.. Gli ospiti a fine campionato faranno festa tornando in Premier (al 99 per 100 andrà così, hanno 7 punti su chi può preoccupare). Nel gruppo delle inseguitrici c'è proprio il Brentford, quarto a otto punti da chi comanda e in piena zona-playoff. In una parola, potrebbe anche succedere che: "Ma sì, non facciamoci male lasciando passare il tempo e rischiando il minimo". Il Bromwich ha 14 pareggi su 38. Un leader che se vuole sa come si fa ad addormentare una gara.I CONSIGLI DEL VENERDI'Il terno vale 22,5 (!) volte la posta