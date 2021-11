Sampdoria-Verona, gara valida per la 14esima giornata di Serie A prenderà il via alle 15 di sabato 27 novembre al Ferraris di Genova ed è già sfida fondamentale per entrambe le realtà. I blucerchiati padroni di casa sono alla ricerca di punti salvezza per mettere in sicurezza la propria classifica. I gialloblù da quando è arrivato Tudor al posto di Di Francesco hanno svoltato e ora coltivano nuovamente i sogni di un piazzamento europeo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sampdoria-Verona sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn e gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Gabbiadini; Quagliarella, Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.