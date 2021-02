Almeno due gol per poter pensare di andare in finale di Coppa Italia. Sto parlando dell'Inter, se no non ce n'è. Con la vittoria all'andata infatti la Juve ha messo un bel marchio rosso fuoco. Due a uno e qui obbliga Conte a spremere la Lu-La. Sperando. Mica semplice. Perché la Signora di recente ha subito solo quella rete e stop. I nerazzurri voleranno sapendo di non avere altre soluzioni. I bianconeri cercheranno di ripetere la partita appena fatta - e vinta - contro la Roma. La quota del gol non mi sembra da stracciare. Anche perché se l'Inter dovesse mai trovarsi in vantaggio il match dovrebbe mutare. E parecchio.



Portogallo con Ferreira-Portimonense. E una vittoria interna che ha una quota da rizzare i capelli. Vero che gli ospiti lotteranno punto a punto per salvarsi. Ma i padroni di casa vengono da un borsino eccellente. E sopra la pari non possono proprio starci. Mah.



Serie B da vedere. Il Frosinone deve portare Nesta sugli scudi, in caso contrario la vedo grigia sul serio. Ma l'Ascoli ha giocato e appena vinto. Potrebbe essere una squadra molto ma molto ma molto migliorata. C'è il gol a una quota da prendere.



Chiusura con la Championship e anche qui battiamo la stessa strada. Rotherham e Cardiff non dovrebbero sdraiarsi sui cuscini a guardare la tv, non ci sono proprio abituate.





Juventus-Inter gol (quota 1,62)



Ferreira-Portimonense 1 (2,01)



Ascoli-Frosinone gol (1,85)



Rotherham-Cardiff gol (1,76)





La quaterna vale 10,6 volte la posta