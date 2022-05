Si guarda a Firenze. Si mette da parte la voglia imperitura di battere la Vecchia Signora da parte della Viola e invece si punta fisso alla voglia che hanno i toscani di giocare in Europa, la prossima stagione. Sarebbe Conference League ma per altre informazioni chiedere a Mourinho. Una vittoria terrebbe distante l'Atalanta che sarebbe assolutamente impossibilitata visto che contro Italiano ci ha perso sempre. Sinceramente in altre occasioni alla quota di 1,80 mi darei del pazzo ma qui è tutta diversa la musica. Già salutati il Kiello e la Joya, la Juve non fa che imbarcare acqua subendo reti da ogni dove. E quindi la quota succitata diventa una cosa quasi dolce da ingerire.Nel pomeriggio ci regalano un 3,20 che proprio non ci sta. Non so se il Bologna vincerà a Marassi una partita che a nessuno interessa granchè ma onestamente il Genoa è retrocesso e se guardiamo agli ultimi mesi degli emiliani soltanto la sconfitta contro il Sassuolo esce da una trafila più che ottima (dimenticandoci ovviamente di Radu... ). Per cui a questa quota (che da ieri e' salita come se in campo scendessero i raccattapalle) si sale sopra e chi si è visto si è visto.Partita in estremo equilibrio la finale di Coppa di Germania tra Friburgo e Lipsia. Chi poco le conosce dirà subito che il 2 è favoritissimo ma le due di Bundesliga sono finite X e il Friburgo non vuole perdere l'occasione di mettere qualcosa in una bacheca vuota. E dopo una stagione strepitosa, assolutamente fuori da ogni livello precedente. Il Lipsia lo abbiamo visto contro l'Atalanta ed è la bella squadra che è. Ma per aggiudicarsi questa dovrà fare i salti mortali carpiati di sotto e di sopra. E a 3,50 non si può lasciare una X cosi' panciuta. Si gioca all'Olympiastadion di Berlino.P.S. Anche perchè, dopo un periodo in cui non ci dice mai bene, verrebbe fuori un terno da Re Magi!(quota 1,80)(3,20)(3,50)Il terno vale