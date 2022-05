(sabato 21 maggio alle ore 17.15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato in. I padroni di casa sono già condannati alla retrocessione in B.GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Frendrup, Badelj; Yeboah, Amiri, Ekuban; Destro. All. Blessin.BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.