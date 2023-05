E poi perchè l'Europa che non arriva ne fa ancora di più. Non vedo più la Signora che vinceva corto muso e non subiva mai, quella di Empoli ha risentito dei dieci punti o è proprio andata giù per la scarpata? E il Milan si palpa il fegato con tutte queste vittorie di Simone Inzaghi? E' vero che oggi nessuno può perderla ma tutti vorranno segnare per segnarla., potrei copiare quello che ho scritto ieri su Spezia-Torino ma forse non è proprio il caso. Le ultime vanno vinte per mettere sei punti in classifica senza terrorizzarsi con la lettera B.sarà un modo per festeggiare tutto insieme ma di sicuro la Coppa Italia vinta contro i cugini salutando Radu che è stato una colonna di questa Lazio di tanti anni. In un giorno del genere come farà a scappare il folletto di Ciro Immobile?Come Salah, sempre con un'altra retrocessa, lì era la Cremonese e qui il Southampton. E' stato l'egiziano a cospargersi il capo di cenere per la Champions League che è sfuggita e non è arrivata, anche per questo motivo vuole tornare al gol ma conterà soltanto per il suo personalissimo taccuino.Juventus-Milan gol (quota 1,77)Verona-Empoli 1 (1,67)Lazio-Cremonese marcatore-sì Immobile (1,75)Southampton-Liverpool marcatore-sì Salah (1,83)Quaterna da 9,46 volte la posta