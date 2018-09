E' uno strano mercoledì che rimanda alle partite del prossimo week end.



Sto parlando di Juve-Napoli e di Chelsea-Liverpool di sabato. In un caso, in Inghilterra, addirittura le due squadre proveranno le contromisure in Coppa e a campi invertiti. E' chiaro che faranno molto le scelte di Klopp e Sarri, anche se sulla carta il pareggio non dice niente di male. La partita vera sarà quella di Premier League.



Qui da noi invece si prepara Juve-Napoli di sabato allo Juventus Stadium. E' per questo che contro il Bologna non credo rivedremo la Juve compassata di Frosinone (con la Roma ha trovato una domenica complicata da bissare, Pippo Inzaghi...). Ecco perchè l'handicap.



Atalanta-Torino chiama il gol, i primi si sono svegliati, i secondi pure ma a fine partita col Napoli per le urla di Mazzarri. E qui li vedremo molto diversi.



In Spagna due caramelle o almeno lo sembrano. Il Barcellona non può mettere un altro piede in fallo con l'ultima in classifica (e, incredibile a dirsi, la quota non è infinitesimale); a Siviglia arriva l'altra capolista, il Real Madrid, dodici gol segnati finora i blancos e dieci i padroni di casa, difficile non pensare alle luminarie.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Juventus-Bologna 1/handicap un gol (quota 1.46)



Atalanta-Torino gol (1.76)



Liverpool-Chelsea X (3.80)



Leganes-Barcellona 2 (1.30)



Siviglia-Real Madrid over 2.5 (1.45)



La cinquina vale 18.4 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe