Stasera sento aria di Armageddon. Il risultato del derby milanese non solo ha riaperto il campionato ma può fare altri danni. Nel senso che sedimostrano chi sono pienamente fin dal primo giorno, allora... C'è un però grande come una casa.Non solo, se il risultato si spacca subito alloraImmaginate in qualsiasi momento della partita Morata-Vlahovic-Dybala, sarebbe legale? Insomma, se non si chiude 0-0 il primo tempo può succedere la qualunque.è quasi l'esatto contrario. I friulani si erano spenti soltanto perchè il contagio li aveva spenti. Ma prima che succedesse Cioffi aveva detto quanto e come ci sapeva fare. E il Toro? Impressionante Juric. Addirittura uno studio avrebbe codificato che i granata sono la squadra che effettua maggior pressing di tutte e sto parlando dei cinque tornei più rilevanti di tutta Europa.Il terzo gradino è molto particolare. Lo vado a prendere in Bundesliga dove ho scovato un quotone inenarrabile.e loro ci fanno giocare che la squadra meno tranquilla di Germania, il Leverkusen, prenda più cartellini a 1,95. Per me è una quota da pazzi. E da acciuffare subito.Ps Un terno che fa vento. Si può cominciare a salire sull'aliante? Perchè no?Juventus-Verona gol/over 3,5 (2,75)Udinese-Torino X (3,25)Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maggior numero cartellini squadra 2 (1,95)