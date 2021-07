Ararat-Mol Fehervar, Struga-Liepaja, Kauno Zalgiris-Europa FC, Santa Coloma-Mons Calpe, Petrokub-Slieks, Runavik-Honka, TNS-Glentoran, Gzira-Sant Julia, Puskas Academy-Inter Turku, Bohemians-Stjarnan e Sarajevo-Milsami. Queste sono le sfide di Conference League (il praticello all'inglese del Mourinho giallorosso per la stagione in corso) che all'andata sono terminate con un bel pareggio. Voglio continuare a vedere come procede la nuova regola dei gol (casa e trasferta) che pesano allo stesso modo. Per cui in queste prime contese mi lancio su pareggi ripetuti, che porterebbero - al di là del risultato che si palesasse alla fine dei 90' - ai tempi supplementari.



Per questa volta ho scelto l'ambo Runavik-Honka (FarOer contro Finlandia) e Puskas Academy-Inter Turku (Ungheria contro Finlandia). Voi potete cambiare i dadi, decisamente. E' solo un tentativo per studiare se queste Coppe nuove, con regolamenti nuovi, vengono dalla parte nostra. Sul valore dei gol fuori casa. E non. Cippineddu per quotaski.

Puskas Academy-Inter Turku X (quota 4,00)Runavik-Honka X (3,45)