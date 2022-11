Oggi è un martediì da quattrocento all'ora., che al novantotto per cento ci sarà. Al contrario di Dybala che dovrebbe sedersi in panchina. Certo, il pallino e tutte le bocce sono in mano al dottor Scaloni perchèE da quel poco che abbiamo visto le piccole non stanno raccogliendo nemmeno la cicoria. Si giocherà non di prima mattina ma insomma... Alle 11,00 bisogna sbrigarsi se di vuole partecipare. I sudamericani vengono da cinque vittorie di fila e pareggiano soltanto per caso., quotuccia ma si può inserire.Noi ce l'abbiamo stampato nella mente quel calcio di rigore vincente di Totti. Chissà che i "canguri" non siano sempre roba per stelle. E mancando il Pallone d'Oro, chi più diverrà chiamato al fronte?. Perchè se non cadranno meteoriti da quelle parti, ci si gioca il secondo posto nel girone dell'Argentina.Perchè tutti sanno quello che sappiamo noi, col pareggio si può continuare a sognare di andare avanti, se perdi questa puoi anche rifare le valigie.PSLa lascio a chi se ne innamora lo stesso.Argentina-Arabia Saudita 1/handicap (quota 1,45)Francia-Australia marcatore sì Mbappè (quota 1,85)Messico-Polonia X (3,00)