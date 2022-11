L'infortunio occorso a Karim Benzema lascia spazio nel ruolo di centravanti ad Olivier Giroud che, a 36 anni, si appresta a diventare il giocatore più anziano a disputare una partita dei Mondiali con la maglia della Francia. In un’intervista a Le Parisien, il bomber del Milan si è così espresso sull’opportunità arrivatagli: “Non potevo immaginare un destino simile. Ma la mia mentalità mi spinge sempre a dare il massimo, ogni qual volta sono chiamato in causa. Ho fame di vittorie e di trofei. Alla mia età, sentirmi così bene e poter essere decisivo mi fa sentire veramente felice, realizzato. Ho detto che potrebbe essere il mio ultimo torneo con la Francia ma non voglio fare proclami od annunci: non mi sono fissato alcun limite. Giocherò finché il mio corpo me lo permetterà”.