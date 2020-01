Terno secco. Che mi piace un sacco. Vado a spiegare. L'Atalanta la guardo sempre, gioca come giocano in Paradiso e ha due eroi che possono cambiare ogni partita con un dribbling, un tiro, una finta: Ilicic e Gomez. Vengono da un finale fiammeggiante a Firenze, di una partita che ormai era finita nella testa di tutti i bergamaschi dopo l'espulsione di Pezzella. E invece ai quarti di Coppa Italia ci è andata la furente Viola che poi abbiamo visto andare a insegnare la tabellina del 2 al Napoli sotto il Vesuvio.



Credo che la Dea scenda in campo, anzi già sia in campo. Perchè quella partita di Coppa Italia è andata al contrario di come pensava prima e soprattutto durante. E ora c'è da andare a fare i conti con la Spal. Se cade presto il Giardino dei Semplici si va verso un risultato pieno, largo. Ecco perchè l'handicap di due gol: bisogna vincere con un vantaggio di tre reti e per me non è così difficile, anzi. E' più alta la quota della scalata.



Prendo per il collo la Serie B, voi sapete che non la gioco MAI. Ma qui l'aria di pareggio si sente, la partita è importante per playoff e playout. Il Cosenza è la squadra che pareggia di più (otto) insieme con Chievo, Venezia ed Empoli. Per rifinire il tutto, all'andata si concluse 0-0. Certo, è dal 2001 che i confronti diretti dei cugini calabresi finiscono con l'underone, chi non fosse convinto del pareggio ha un'altra via.



Si va nella Championship inglese e ci accoglie nientepopodimenoche la capolista West Bromwich: nel suo stadio ospita lo Stoke. Una sconfitta nelle ultime diciotto (competitive) dice a colpo d'occhio chi sono gli uomini che hanno fatto del The Hawthorns lo scrigno dei gioielli. Sei vittorie, sei pareggi, soltanto una sconfitta: per venire a far saltare il banco qui ci vuole la nitroglicerina e non meno. Lo Stoke ha interrotto una striscia perdente in trasferta con uno sfavillante 5-2 in casa dell'Huddersfield e adesso prova a chiamare il banco in una occasione decisamente meno favorevole. Ma il WBA deve tornare ai tre punti che mancano dall'8 dicembre. Non sono previsti sconti alla cassa.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Atalanta-Spal 1/handicap 2 (2,32)

Cosenza-Crotone X (2,92)

West Bromwich-Stoke 1 (1,82)





Il terno vale 12,3 volte la posta