Questa volta ho deciso di tracimare. Pensavo di toglierne qualcuna ma mi piacciono tutte. E le singole piacciono molto anche ai mercati, che ci si buttano a pesce. Comunque non avrei mai potuto togliere l'Astana, la prima come orari, perché quando gioca in casa contro le big non perde quasi mai e quando gioca contro le piccole vince sempre. Sarà il campo in erba sintetica, sarà quel che sarà. Io me la prendo sempre. Tutte le altre a pioggia, con un paio di doppie che lo sono diventate per tranquillità (ad esempio l'Eintracht...).



Un accenno al match del Torino. Il più interessante della serata. Non mi è piaciuta la designazione dell'arbitro portoghese, storia di cui ha scritto qui (come sempre perfettamente) il collega Pippo Russo. Con tanti direttori di gara bravissimi si è finiti nel guano per un problema di nazionalità. Per chi ha risposto sragionando "il Toro vince comunque, non mettete le mani avanti" e simili amenità, la via è: "Date un'occhiata anche alla stampa spagnola, l'hanno vista come noi".



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Astana-Bate Borisov 1 (quota 1,89)



Sporting Braga-Spartak Mosca 1 (1,69)



Espanyol-Zorya 1 (1,31)



Celtic-Aik 1 (1,48)



Legia Varsavia-Rangers X2 (1,37)



Strasburgo-Eintracht Francororte X2 (1,36)



Aek-Trabzonspor 1X (1,31)





La settina vale 15,1 volte la posta escluso il bonus