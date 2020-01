Venerdì di Francia, Germania e Spagna.



Partita strana in Ligue 1, si incontrano squadre che hanno una peculiarità particolarissima, quella di fare gol nella ripresa. Vediamo. I padroni di casa sono straordinari a tenere la porta inviolata nel primo tempo: sedici delle ventuno partite di campionato sono andate così (e sette sono state anche di fila!). Non è finita qui per il Rennes: dieci volte la prima frazione si è conclusa sullo 0-0! Ma anche gli avversari e cioè il Nantes pendono da questa parte: undici delle ventuno gare finora disputate erano senza gol al rientro negli spogliatoi per l'intervallo. Se non è questa la partita giusta per "maggior numero di gol segnati nel secondo tempo", forse non esiste sulla crosta terracquea.



Bundesliga, c'è Hertha-Schalke. Chissà da dove Piatek se la vedrà: campo, panca o tribuna? I berlinesi hanno provato a fare il colpo perché finora la loro stagione è molto gnegnè. Con lo Schalke invece siamo su altri parametri: in zona Europa League a una vittoria dalla zona Champions del Dortmund. Dalla riapertura sono arrivate una bella vittoria (con il Gladbach) e una scuffia da paura (0-5 col Bayern). A meno che l'Hertha trovi la partita dell'anno e con la voglia di riscatto degli ospiti, la quota della X2 mi sembra praticabile.



In Segunda Liga, il Gijon ha dovuto viaggiare praticamente in un altro continente per raggiungere Tenerife: oltre duemiladuecento chilometri (tra spagnole non credo che esista una partita più "lontana" di questa... ). Gli isolani al momento sembrano giocarsi punti più bollenti dei rivali, che sono parcheggiati nel limbo al contrario del Tenerife che sta lottando un punto sopra la zona-retrocessione. Le ultime tre trasferte dei giallorossi (ogni competizione)? Tre sconfitte. Non un grande percorso.





I CONSIGLI DEL VENERDI



Rennes-Nantes tempo con maggior numero di gol secondo (quota 2,23)



Hertha-Schalke X2 (1,48)



Tenerife-Gijon 1 (2,52)



Il terno vale 8,31 volte la posta