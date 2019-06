Europeo Under 21, proviamo a rialzare la testa prima del nostro fatidico sabato azzurro. Si fa molta fatica a capire la quota di Inghilterra-Romania. I secondi hanno liofiliizzato la Croazia, vittima sì dei suoi tanti errori ma anche di un avversario velenoso. I primi invece ci hanno rimesso la pelle in un match che all'89' conducevano 1-0, con due rigori sbagliati dagli avversari. D'accordo, l'Inghilterra deve vincere ma non sarà come tirar su la minestra. E soprattutto quella quota della doppia lì mi sembra folle.



Francia-Croazia è su un altro piano, basta dare un'occhiata ai precedenti. Uno, nel 2018, finito 2-2. Diamo un'occhiata anche alle ultime dieci gare disputate (cinque da una parte e cinque dall'altra): sette si sono concluse con almeno un over 2,5. La Croazia dovrà per forza scoprirsi e tutto giocherà a nostro favore.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Inghilterra-Romania X2 (quota 2,60)

Francia-Croazia over 2,5 (1,68)



L'ambo vale 4,36 volte la posta