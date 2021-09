al di là del fatto che l'si è avviata non benissimo e che Ilsta andando come il vaporetto delle 15,10 (due quattro a zero in fila, in trasferta, ci hanno detto chi è quest'anno la squadra di Osimhen). Partita-scudetto soprattutto perchè l'ha cancellato con lo strofinaccio i ricordi di(Eriksen perlamordiddio è sempre il passato e, magari fosse, il futuro) e Simoncinosi è portato tutti dalla sua parte in quattro e quattr'otto.sembra un bimbetto (per età) e tutti gli altri giocano alla grande, vincono e sorridono. Partita-scudetto perchè saranno punti che battono la strada verso la lotta al titolo. Con le altre che valgono, per carità, ma certamente anche tra loro nerazzurre.contro(se ci sarà) ci mostrerà il meglio del meglio. L'undici gennaio di un anno fa fini' 1-1 e fu l'ultimo pareggio al Meazza, tra le due. Se debbo scoprirmi è proprio il risultato esatto che potrebbe ricomparire. Io comunque mi fermo sulla X che ha una quota superfiammeggiante.Sarà lo stessoche ha fatto venire la febbre alta alladi? Non si sa, quello che si conosce a menadito è che sarà ilche vediamo a cento all'ora senza Ibra o con Ibra, senza Giroud o con Giroud, senza tutti gli altri o con tutti gli altri. Pioli ha girato le carte sul tavolo già dalle prime partite,. Quindi partite come questa del Picco si debbono vincere, non importa se soffrendo o no. Nell'ultima stagione fu un 2-0 rovinoso per i rossoneri e meraviglioso per i padroni di casa. Motivo in più per rifarsi e non lasciare nemmeno un punticino ino ino. E' un Milan che sta facendo paura perchè le seconde linee sono diventate prime. E ci fanno lucidare gli occhi.A pranzo forchetta coltello e tv perchè è in programmaNientepopodimenoche. La Premier League, più degli altri anni, sembra vivere una stagione che si risolverà in un mini-campionato a quattro tra le due in questione,(che ha visto il ritorno del figliol prodigo CR7). L'ultima volta chefece visita ai Blues era tutto diverso, senza Tuchel ma con Lampard e le porte chiuse. Ne è scorso di Tamigi nel frattempo e le cose potrebbero essersi rovesciate al punto che venire a dominare qui dovrebbe essere molto complicato. Mi piace la combo interna più over 1,5, quota che non sottovaluto. Avsalut.Inter-Atalanta X (quota 3,75)Spezia-Milan 2 (1,54)Chelsea-Manchester City 1X/over 1,5 (1,95)