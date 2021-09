Chiusura del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie A, con tre partite molto interessanti. Anche se non c'è uno scontro tra big non bisognerà alzarsi dalla sedia o poltrona o letto che sia. Perchè sono punti che cominciano a valere il doppio.Per il Napoli di sicuro, potrebbe tornare al comando da solo e non sarebbe un colpo da poco. Il 4-0 di Udine è stato devastante, anche perchè arrivato subito dopo una rimonta europea di spessore come quella effettuata a casa Leicester. Inoltre Osimhen sta provando a diventare il nuovo Lukaku del campionato, un trascinatore a suon di gol. E Insigne - non lo si direbbe mai - è il calciatore che finora ha tirato più volte in porta, ben 17.Curioso no? In più la Sampdoria, che ha sorteggiato un tremendo inizio di campionato con quattro scontri ad alto livello (Milan-Inter-Napoli e domenica la Juventus) si sta ben disimpegnando. E anche quando ha perso, con i rossoneri, ha fatto vedere molte luci e poche ombre. Partita complicata per entrambe. E' per questo che la X primo tempo potrebbe starci e restare in piedi.ma è di ritorno dalla sconfitta della Dacia Arena che ha lasciato troppi segni sulla pelle. Per duemila motivi, ne dico uno solo: buttare a mare quello che potrebbe diventare il più bel gol del campionato (quello di Pellegrini) è una insana bestemmia calcistica. Dell'Udinese che scende all'Olimpico dopo uno 0-4 casalingo ho detto prima. Ma il clima pre-derby che accompagnerà i giallorossi di Mourinho in questa gara può aiutarli a tornare a vincere, sarebbe la quarta su cinque.Senza capitan Belotti, del quale si hanno poche buone notizie, è già cinque punti più su della scorsa stagione, applausoni pieni e convinti, i tifosi granata sono rapiti dal Gasperini di domani. A Torino arriva la Lazio, anche lei ovviamente in clima pre-derby, che prova a vincere questa sfida per il terzo anno di fila, cosa che non le è mai riuscita. Senza Sarri in panchina, all'ultima giornata di squalifica. Sul segno X niente da dire. E si andrebbe su un terno da 12/1, addirittura con la possibilità di potersi coprire con la doppia esterna di Roma-Udinese, unico match che si giocherà in serata. Non male, no?