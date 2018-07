Via ai quarti di finale delle qualificazioni di Champions League. Con gli occhi della Roma addosso. Perché se una tra Basilea (in campo in Grecia) e Benfica venisse eliminata, i giallorossi entrerebbero nella seconda urna del sorteggio. Vantaggio enorme.



Gli svizzeri, per il momento in condizione a dir poco fatiscente, vanno a giocarsi l'andata in casa del Paok, una di quelle squadre greche che in casa loro possono farti nero. La quota, sopra la pari, si aggancia con il tifo, che ovviamente si augura il tonfo degli svizzeri.



Il pomeriggio apre con la partita dell'Astana, alle 16. I kazaki, nel loro stadio, non sono male e hanno sempre saputo farsi rispettare addirittura con le grandi d'Europa. In questo caso c'è il Midtylland, danesi di piccolo cabotaggio che ogni tanto tirano fuori l'urlo ma generalmente abbordabili. Sull'erba sintetica del campo di casa, sopra la pari anche qui l'1 si prende.



Chiudo con l'amichevole che l'Inter giocherà a Sheffield, contro le "lame". Serata speciale per i padroni di casa che intitolano il settore sud dello stadio Bramall Lane al sessantottenne Tony Currie, 313 partite e 54 gol con quella maglia, dal '68 al '76. L'Inter attuale, in costruzione, segna e fa segnare: nulla da dire sul gol.







I CONSIGLI DI MARTEDI'



Sheffield United-Inter gol (quota 2.05)



Paok-Basilea 1 (2.10)



Astana-Midtylland 1 (2.10)



Il terno vale 9,04 volte la posta



@calcioepepe