Vorrei vedere in quanti saranno davanti alla tv alle 15, per Italia-Olanda, quarto di finale del Mondiale Femminile. Sì, anche in spiaggia o in montagna. E' difficile capire, in questa storia d'amore, chi abbia preso per mano chi. Le Ragazze Mondiali noi o noi loro. Resta comunque il fatto che contro le Campionesse Europee in carica bisognerà stringergliela più forte ancora. L'Olanda è la più forte del nostro percorso e farà gol. Ma anche noi non staremo a rimirarle e segneremo. Poi... C'è altra strada da fare, Ragazze Mondiali.



E adesso giù per la scogliera verso la quaterna del giorno. Sempre ai Mondiali Femminili c'è il quarto tra Germania e Svezia. Meglio le prime che hanno oltretutto il vantaggio di aver riposato due giorni in più.

In Copa America gol tra Uruguay-Perù? Perché? Perché dopo lo 0-5 contro il Brasile la voglia dei peruviani sarà agli stramassimi e oltretutto negli ultimi quattro scontri diretti solo una volta è uscito no gol (e la quota fa girare la testa).

Chiudo con la Coppa d'Africa, dove i gol non stanno arrivando a mazzi. E dove è dall'82 che non spunta l'over 2,5 tra Camerun e Ghana.



I CONSIGLI PER SABATO:



Mondiali Femminili Italia-Olanda gol (quota 1,80)

Mondiali Femminili Germania-Svezia 1 (1,75)

Copa America Uruguay-Perù gol (2,22)

Coppa d'Asia Camerun-Ghana under 2,5 (1,46)



La quaterna vale 10,2 volte la posta.