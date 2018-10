Italia-Ucraina, amichevole a Genova, vale più per la città in cui si gioca che per altro. Colpita al cuore dalla caduta del ponte, Genova vuole rialzarsi nel più breve tempo possibile. E il calcio, come sempre succede in questi casi, allunga una mano di solidarietà. Passando ad un esame tecnico, azzurri molto rimaneggiati e non solo dalle assenze ma anche dalla forma dei presenti. Mancini addirittura costretto a provare in allenamento un falso 9 come Bernardeschi (o come Insigne). Vedremo in campo.



L'Ucraina di un Pallone d'Oro come Shevchenko non verrà a fare mappazzoni in campo, anche perché non è una nazionale di quinto livello. Nelle ultime uscite dei gialli, dieci, ha perso soltanto contro Croazia (vicecampione del Mondo) e Islanda (sempre pericolosissima). Mentre l'ottimo Yarmolenko ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite tra club e nazionale.



Mi sembra alto il 3.52 del pareggio rispetto a una bassissima quota dell'1 (che infatti si sta alzando nelle ultime ore). E non mi dispiace nemmeno il risultato esatto di 1-1.



PS Quella da non sbagliare è con la Polonia, domenica prossima, in casa loro.





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Italia-Ucraina X (quota 3.52)



e



risultato esatto 1-1 (6,50)





@calcioepepe