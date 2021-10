E' la prima volta che inserisco nella stessa giocata le nazionalie non dello stesso. Ancora più strano (ma abbiamo appena visto che la stranezza paga) vedere nella stessa idea una rappresentativa azzurra non vincente. Chissà, la quota c'è.per l'Europeo under 21 è una sorta di spareggio. Tra due rappresentative forti. Su di noi va detta una cosa, in primis: sarà assente il bomber del momento,, che almeno quattro società italiane di quelle forti - e tre straniere - hanno inserito al primo posto nella lista della spesa. Uno che sposta le partite, come sanno fare gli attaccanti bravi (e grossi). Ma non è finita qui, perdiamo anche uno dei nostri migliori centrocampisti,, per acciacchi fisici. La quota azzurra la trovo bassissima contro una selezione che è davanti a noi in classifica di un punto, grazie ai tantissimi gol fatti. Ma noi abbiamo giocato una partita in meno., quota da testa al muro.Ladei grandi lotta per andare al Mondiale e in casa sua aspetta la visita della, una nazionale che si sta ricostruendo. I gialli sono appena un punto dietro alla magnifica e imberbediE non mi pare poco. I greci inseguono a tre punti, la vittoria alladisarebbe un bijoux. Ma ci sono le cose facili e quelle difficili. E questa fa parte delle seconde. Mancherannotra i padroni di casa (non proprio una cosetta così) etra gli ospiti. La Spagna ha una partita in più, la Svezia può scavalcarla, la Grecia va a caccia dell'impresa. Comunque 1. I svedesi persero amaramente 2-1 ad Atene e sono qui come un sol uomo per riprendersi quei tre punti.Laè un'altra squadra da quando ha perso il suo vate interista, Christian. Sarà l'adrenalina generata in tutti i suoi compagni da un evento così raro e insidioso. Comunque i danesi sono ormai una nazionale che tutti farebbero a meno di incontrare. Ventisei gol a zero in sette partite, ovviamente tutte vinte, stanno davvero esagerando. Ecco l', ben indietro nel girone, quattro lunghezze dietro alla Scozia e a pari punti con Israele. Temo che sia l'ottava vittima per mano danese. E credo di inventare poco pochissimo anzi nulla.Italia under 21-Svezia under 21 X2/gol (quota 3,40)Svezia-Grecia 1 (1,83)Danimarca-Austria 1 (1,48)