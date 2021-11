Nello scorrere a volo d'uccello le quote di oggi mi avevano colpito queste due. Per me due quote alte, che insieme farebbero tombola. Vediamo perchè.e adesso la smazzata di carte è in mano agli spagnoli, che possono anche pareggiare per uscire primi dal girone. Incredibile ma vero, era tutto il contrario poche ore fa poi Luis Enrique ha approfittato del passo falso della Svezia e, vincendo in Grecia su rigore, si è portato a servire per il match. MaAnche se qui il risultato che conta è uno solo non si aprirà come se fosse un gruppo di avvinazzati appena usciti dalla taverna. Certo, il possesso-palla sarà dei padroni di casa come sempre, anche per questo non vedo tante palle gol. Perchè alla Spagna non serve vincere. Tutto sommato, visto che parliamo di due grandi nazionali,E quando si gioca contro una quota bassissima non si fa mai male.. Una eventualità pari al fatto che tra te e il leone perdesse quello con la testa più grande...Anche se all'andata fu proprio la piccola nazionale che giocava fuori casa a prenderseli, con un golletto etto etto. Allo Stadio Barthel di Lussemburgo gli ospiti arrivano per vincere e riprendersi la terza piazza ma niente sarà poco complicato con questa squadra sbarazzina, che finora ha segnato lo stesso numero di reti (otto) dell'avversario odierno. Non c'è una qualificazione in ballo, nemmeno ai play-off. Ma quando mai ricapiterà al Lussemburgo di rifare dieci punti in un girone?L'ambo vale 9,45 volte la posta