Il "Renzo Barbera" stracolmo e tutto azzurro non può mandare giù una delusione, spingerà al massimo. Arriveranno dalla Vucciria, Monte Pellegrino, Via Libertà, Mondello. Perchè la fame della città rosanero per il grande calcio è tanta, Troppa: Dimenticatevi i calci di rigore sprecati da Jorginho, cancellate la Svezia che affondò Ventura, qui non bisogna mettere un piede in fallo.L'ultima volta azzurra in questo stadio fu il 9-1 all'Armenia, nel 2019. Doppiette di Immobile e Zaniolo, prima rete con l'Italia di Chiesa. Ecco, anche quello non va considerato. Perchè non c'è aria di amichevole, di grandinate di gol.. Anche perchè la difesa azzurra non è quella che ci saremmo aspettati quando avvenne il sorteggio. Piano allora, sarà il caso di farseli bastare uno o due gol. Senza aprire autostrade agli avversari.(già fumata...), questa e quella che porterà al Mondiale. Dovete starne certi, non avrebbe vinto i Palloni d'Oro che ha vinto.Col bandierone, televisorone e tablet davanti. Dai Palermo, se ci manca qualcosa stasera metticelo tu.L'ambo vale 8,55 volte la posta