Ecco la domenica mondiale: ore 14 Inghilterra-Panama; ore 17 Giappone-Senegal; ore 20 Polonia-Colombia.



Da quel fallo di mano del colombiano Sanchez si è capovolto un girone. Ora Polonia e binseguono e con il fiato che si è fatto grosso per la paura di uscire già alla seconda uscita. Al contrario, Giappone e Senegal hanno i connotati cambiati da sorrisi a 186 denti. Si troveranno di fronte sapendo che un pareggio che dovesse portarle a quattro punti farebbe il più. Mentre, nella Valle della Morte, Polonia e Colombia debbono fare bim bum bam per non cadere giù. E non sono due nazionali scadenti. Anche se, solo per fare due nomi, Lewandowski e Milik sono sembrati due bimbi al primo giorno di scuola. E non lo sono affatto.



Insomma, Giappone e Senegal possono anche decidersi di farsi tutto il male possibile. Ma basta ragionare un pochino per vederla diversamente. Tra Serbia e Svizzera c'era del pregresso di altro tipo, in mezzo. E adesso per una c'è il Paradiso ma per l'altra i forconi dell'Inferno. Cui prodest?



GIOCANDO I MONDIALI



Giappone-Senegal X (quota 3.20)



@calcioepepe