Domenica con un po' di tutto. Parto con la Coppa America, finalmente in prima serata con una bella sfida. La Colombia però è già prima del girone e qualificata mentre il Paraguay deve vincerla dopo aver buttato dalla finestra i punti con Qatar e Argentina. Bella, bellissima quota perché i gialli di Colombia potrebbero tirare un sospirone e sedersi per terra, lasciando via libera.

Nell'Europeo Under 21 la Germania è apparsa come il vero vaporetto della manifestazione. Favorita per la vittoria finale. Qui addirittura l'Austria deve batterla e la supererebbe negli scontri diretti. E' apparsa una buona nazionale ma non vedo come possa ribaltare il tutto.

Mondiale femminile con un bel Francia-Brasile. Le verde-oro hanno sì battuto un'Italia a pancia piena o quasi ma sono apparse finora inferiori a quelle forti forti. E la Francia è una di quelle forti forti.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Colombia-Paraguay 2 (quota 2,72)

Austria-Germania 2 (1,53)

Francia-Brasile 1 (1,38)



Il terno vale 5,74 volte la posta