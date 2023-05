Domenica che si appende direttamente al turno di coppa, che non può aver lasciato scorie soprattutto se la partita che vai a disputare non è una cosetta tranquilla tranquilla. Una è in Serie A dove la Fiorentina di Italiano ha per la testa due finalissime da giocarsi, Coppa Italia con l'Inter e Conference League con il West Ham. Altro che passeggiatina. In più il Toro di Juric aspetta questa con la Viola e l'ha preparata per vincerla, sarà durissima uscirne vivi visto che oltretutto il turnover è forzato e ovvio.



Siviglia-Betis è sempre stato un superderby, sempre sempre ma proprio sempre. Ma questa volta arriva quando le preoccupazioni maggiori dei padroni di casa non sono dirette ai cugini bensì è la Roma di Mourinho che si staranno studiando anche di notte. E' chiaro che presentarsi con tre punti infiocchettati per il Betis è l'ultima cosa che Mendilibar vorrà fare ma la vedo durissima.



Molto tosta anche per il Bayer Leverkusen in arrivo dall'arrembaggio alla Roma finito senza un minimo di gol (e probabilmente di fiato). Questo in entrambe le partite, il gol di Bove si è rivelato unico e decisivo. Passare sopra al Borussia Moenchengladbach non sarà come fare 3x3. Ternaccione sprint, che passa il sedici contro uno nonostante ci sia una doppia.





Torino-Fiorentina 1 (quota 1,95)

Siviglia-Betis 2 (3,05)

Bayer Leverkusen-Borussia Moenchengladbach X2 (2,75)



Terno da 16,3 volte la posta