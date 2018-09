Dopo il sabato epico zeppo di grandissimi match, torna una SFIDA A MISTERPALMIERI più terra terra ma niente affatto dozzinale. Piena di partite del nostro campionato, che oggi ne fornisce di interessantissime dal punto di vista-gioco.



Si parte da Fiorentina-Atalanta, la Viola sta giocando superbene al contrario della Dea che si è un po' spenta dopo l'eliminazione europea. Fiducia a Pioli.



Non capisco come il Frosinone visto a Roma possa difendersi dai morsi di Piatek, un gol e un palo contro il Chievo. I gialli ancora non hanno segnato, altro tentativo impossibile da accantonare nella nostra lista. Genoa ok allo Stirpe.



Parma-Empoli vede un pareggio altissimo a 3.35, molta gente andrà sulla vittoria interna ma non so se farà bene. I toscani hanno Caputo in forma mundial, potrebbe benissimo tenere testa al Gervinho volante che si è appena visto.



Sassuolo-Milan, posticipo serale, è De Zerbi-Gattuso. Sono anni che il primo sogna la vendetta per quel play-off perso dal suo Foggia con il Pisa di Ringhio. Questa potrebbe essere l'occasione giusta visto che il Pipita deve di nuovo saltare un giro. E invece Boateng e Matri lucidano le colt. Memori del passato rossonero. Doppia casalinga.



I CONSIGLI DI DOMENICA



Fiorentina-Atalanta 1 (quota 2,30)



Frosinone-Genoa 2 (2,26)



Parma-Empoli X (3,35)



Sassuolo-Milan 1X (1,70)



La quaterna vale 29,6 volte la posta



