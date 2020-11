Siamo alle ultime curve della, i gruppi alle ultime due partite. Qui si decide tutto o quasi tutto. Per esempio,: è uno spareggio che può chiarire chi arriverà prima al novantanove per cento. I lusitani sono in bella forma, i sette gol contro l'Andorra hanno lucidato le coppe,si avvicina al tetto dei gol storici segnando contro chiunque capiti a tiro. Lainvece ha preso una buccia di banana imprevedibile, contro lain casa. Va bene che era amichevole ma certo che è stata una brutta botta per l'autostima. E' chiaro, la formazione cambierà ma perdere non fa mai bene. Trovo la quota dei padroni di casa molto slurp e quindi non faccio troppa fatica. In più CR7 guadagna condizione a ogni minuto giocato e questo basta.A ottobre i tedeschi passarono in Ucraina andando presto in vantaggio. Qui bisognerà tenere - presumibilmente - il passo di una Spagna vincente perchè se no si chiude e si sbaracca prima dell'ultima. L'Ucraina, amichevoli o no, ha beccato le ultime quattro su cinque: si può andare sulla quota paccuta dell'1/1, primo tempo e finale.Eccoci a, che potrebbe anche decidere il tutto. I rossi di trasferta sono già ultimi prima di giocarsi questa ed è ben dura pensare che si tireranno fuori da quella posizione. Quelli di casa invece sanno bene che con tre punti colti qui metterebbero le altre in una condizione da "cubo di Rubik senza mani". E la quota non è bassa per niente.Portogallo-Francia 1 (quota 2,43)Germania-Ucraina primo tempo/finale 1/1 (1,83)Svizzera-Spagna 2 (1,88)