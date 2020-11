Secondo il quotidiano Record, da sempre vicino alle vicende di Cristiano Ronaldo, non c’è solo il Paris Saint-Germain tra i club attenti alla situazione del fuoriclasse della Juventus. “Da settimane si è mosso anche il Manchester United con un’offerta già fatta tramite l’agente Jorge Mendes – scrive Record -, una proposta di contratto per il ritorno del portoghese in Premier League”, si legge.



Non solo, perché Record assicura che “la Juventus aprirà alla cessione di Ronaldo se non vincesse la Champions League quest’anno per una questione di costi. Il suo super ingaggio con la vicenda Covid è diventato molto pesante”, chiosa il giornale lusitano.