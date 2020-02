SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica con un grande punto a favore: è finalmente febbraio!!!!!! Si gira pagina, si scelgono partite della giornata (quindi lasciate fuori il Napoli), quote alla mano e fate il meglio che vi viene in testa. Per tornare a leggervi lunedì in prima pagina, tra i vincitori. Mi raccomando, soprattutto a quelli bravi e a quelli fortunati: sappiate che ve la copianooooo...



Il via con la partita della Juventus alle 12,30; sfida seria e interessante perché da quando la Viola l'ha presa in mano Iachini si vede una squadra molto più tosta e viva di prima. Ma qui c'è una Juve ferita e che dalla ferita (con il Napoli) ancora sanguina. Mi stupirei se non caricasse a testa bassa fin da subito. Mi piace il 2/2 primo secondo tempo (occhio che la Juve vince entrambi i tempi è altra cosa ma lo dico soltanto per i novellini).



Resto in Serie A e riprendo in mano l'Atalanta. Quella che mandò al mare i cinque continenti perdendo in casa contro la Spal. Dopo è andata a tagliare l'erba al Torino con i sette famosissimi gol. Qui il Genoa di Nicola può anche inventarsi di tutto ma se non cadono meteoriti, l'handicap (vittoria almeno per due gol di vantaggio) ci sta sul serio.



Il "povero" Tottenham di Mou rischia un'altra lisciata al pelo dal City di Guardiola. L'appuntamento con una big potrebbe provare a svegliarlo un pochino ma se non c'è Kane puoi suonare anche Il Buono, Il Brutto e il Cattivo che non è la stessa cosa. Il City si è allenato perdendo il derby che contava poco contro lo United (aveva stravinto all'andata 3-1 in trasferta) e ora sarà in abito di gala. 2 con handicap (vittoria con almeno due gol di vantaggio).



Liga con il nuovo Barcellona di Quique Setien che sta cominciando ad ingranare. Certo, Suarez non c'è ed è assenza colossale. Ma il tiki-taka del nuovo allenatore (cinque milioni di passaggi per non perdere mai la palla e andare in porta) danno e daranno frutti. Contro il Levante l'handicap non è altissimo ma in una multipla ci può stare.



Chiudo con la ripetizione della partita di Coppa di Francia giocata solo poche ore fa, stesso campo, Nizza-Lione. Fini' 1-2 con due gol ai sospiri finali. Ma le due squadre di Vieira e Garcia sanno molto più darle che non prenderle. Ecco perché il gol dovrebbe materializzarsi di nuovo.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Juventus-Fiorentina primo tempo/finale 1/1 (1,95)

Atalanta-Genoa 1/handicap (1,70)

Tottenham-Manchester City primo tempo/finale 2/2 (2,40)

Barcellona-Levante 1/handicap (1,44)

Nizza-Lione gol (1,67)



La cinquina vale 19,1 volte la posta escluso il bonus.