Il grido di battaglia di Allegri è stato: "A questo punto possiamo superare l'Inter!". Con i nerazzurri fermi per la sconfitta al Picco di La Spezia, la spinta per i bianconeri è stata: ritroveremo i quindici punti che ci sono stati tolti ma adesso è il momento di berci la Sampdoria come fosse un ovetto. Non fa una piega, come "alè-alè" per la squadra, che poteva rischiare di pensare solo al Friburgo, ci sta davvero. I bianconeri troveranno una rivale che erige dighe e qualche volte riesce a tenerle in piedi (con l'Inter, con la Lazio fino al gol magico del Mago a pochissimo dalla fine) e le prova tutte per allontanare un fantasma sempre più vicino. Come quota si potrebbe provare con. Più la rimiro più mi convince.All'Olimpico scende il Sassuolo di Frattesi che durante la settimana ha riparlato solo dei suoi amatissimi giallorossi. Se questo affare si farà sarà nella prossima sessione, se no potete dimenticarvelo per l'eternità., che ne dite? Anche perchè l'idea di Real Sociedad e soprattutto del derby, stampate nella mente, non fanno rimanere sereni nemmeno un po'.pareggiando 3-3 in Europa League contro l'Union Saint Gilloise (che non sarà facile da frollare giovedì prossimo al ritorno). Ecco perchè il Wolfsburg, davanti alla tifoseria biancoverde, diventerà una cosetta non da poco. Quella quota lì titilla la papilla. E può portarci al traguardo.Juventus-Sampdoria parziale/finale X/1 (quota 3,85)Roma-Sassuolo gol (1,90)Wolfsburg-Union Berlino 1 (2,30)Terno da 16,8 volte la posta