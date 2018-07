Champions Cup in America, ma in salsa italiana. Juve Roma e Milan, in rigido ordine di apparizione, questa notte in campo. Delle tre quella che parrebbe messa meglio potrebbe essere la Roma, non in quanto a condizione fisica ma perché il Tottenham era la squadra con più effettivi al Mondiale. Qui dei reduci dovrebbe essere impiegabile il solo Eriksen, ammesso che lo voglia Pochettino, in un ammasso di seconde linee. Si gioca a San Diego.

La Juve - a Filadelfia - è la prima a mostrarsi, contro il Bayern Monaco, già apparso vincente contro Gigi Buffon, dopo un primo tempo da andarsene al cinema per evitare di continuare a guardare. Ma in fin dei conti qualche giocatore vero c'è, nei tedeschi. Allegri deve rispondere presente.

Chiudo un terno di combo con i razzi del Dortmund - a Pittsburgh - due vittorie su due uscite. Il Benfica non è pane raffermo, avendo sconfitto da poco il Siviglia in amichevole. Ma i gialloneri sanno che vincendo la terza sarebbero i nettissimi favoriti ad aggiudicarsi questo nuovo e strano torneo.

Dall'una di notte si parte con la diretta tv, chi ce la fa vada su Sky, canale dedicato agli zombie di calcio estivo.

I CONSIGLI DI MERCOLEDI' NOTTE

Juventus-Bayern Monaco X2/gol (quota 2,10)

Roma-Tottenham 1X/gol (2,10)

Borussia Dortmund-Benfica 1X/gol (2,00)

Il terno vale 8,82 volte la posta

