Sembra che a tutte le squadre abbiano detto: "Giocatevela a segnare e non a difendere, in un momento simile la gente dobbiamo tenerla incollata alla tv e non disamorarla con brutte partite senza gol!". Ovviamente è quello che è accaduto soltanto in sogno. Ma il nugolo di segnature che sta piovendo sulla media-partite di ogni campionato sta a lì a dimostrare che praticamente ognuno se la gioca come se tutto dovesse finire domani.E allora, a parte la Juventus che mi ha affascinato con una superquota che nulla c'entra con i precedenti, sono andato proprio con indicazioni statistiche che mi offrono alcuni incontri della domenica. E in uno c'è una quota folle.. Ebbene, dopo essersi fermata malamente sul pareggio a Crotone ha il match interno con il, in campionato (dopo i tre punti agevolmente presi in Champions). La quota della vittoria bianconera è piccola piccola,. E torna Dybala!Cominciamo con i numeri, ad esempio quello del, impegnato contro Filippo Inzaghi a. I sanniti arrivano da cinque gol subiti a Roma (e poteva essere anche un 6-3), i partenopei ci danno questa indicazione da seguire: contro le neopromosse hanno vinto 21 delle ultime 23 partite di Serie A segnando una media di 2,87 a partita per un totale di 66 gol.. Soprattutto dopo l'orripilante scivolata contro l'Az, in Europa.Procedo con la Bundesliga di. Una stranezza ci apre la strada. Ovvero che. Che diventa il nostro "tempo con maggior numero di reti segnate".Il quotone al fulmicotone spunta nella Liga tra. Dove se togliamo di mezzo un'amichevole giocata due anni fa,. La quota? Guardatela voi perché io ancora non ci credo.Juventus-Verona 1 primo tempo (quota 1,87)Benevento-Napoli squadra ospite over 2,5 (1,97)Wolfsburg-Bielefeld tempo con maggior numero di gol secondo (1,98)Getafe-Granada gol (2,32)