Prende il via una quarattotto ore splendida, che ci porterà a ridosso della sosta per le, a, alle decisioni finali per chi si aggiudicherà i gironi per andarsene aiMa la giornata odierna vale tanto da sola, perchè di partite che fanno il botto ce ne sono a mazzi. Per esempio,. Che significa brevementenello stadio dove potrebbe giocare i prossimi "enne" anni. Costa tanto ma chissà, forse si può fare. Anche se Juventus-Fiorentina non sono abituate a sorridersi. Ma non c'è solo il mercato dentro questo appuntamento.. E tutto quello che c'è di peggio se non riuscirà a prenderseli. Doppiata dalle capolista, la Juve? Pazzesco. Né si può pensare di continuare a giocare solo l'Europa. Comunque, dato che la partita non vale per la Torino (e l'Italia) delle zebre e stop, io mi allungo sull'opzione gol, vedo una partita tutto meno che chiusa, di occasioni per sbloccare il risultato e proseguire ce ne saranno. Le ultime due nello stesso stadio sono state over ma non gol, bisogna risalire alla terzultima per trovare ciò che è la mia scelta. Ribadisco, per me segneranno entrambe.. Mazzarri ha la fiducia delle società anche se far rialzare la testa al suoi rossoblù è diventato davvero difficile. Oggi l'occasione c'è, l'arriva da due partite dure dure dure durissime, contro Lazio e Manchester United, entrambe chiuse sul 2-2. Il gol della staffa di Cristiano Ronaldo potrebbe aver lasciato segni pesantissimi sul corpo e nella testa della Dea. Il Cagliari non può star lì soltanto a difendersi, fare punti sarà la priorità dei rossoblù da qui fino all'ultima giornata se no non ci si salva. L'ultima volta che si è materializzato il gol su tutti e due i fronti era settembre 2014, parlo delle sfide in Sardegna. Che torni ad affacciarsi stasera è probabile.è già diventato l'idolo a cavallo della piazza granata, in breve e senzaè riuscito a ridare un gioco importante a una piazza che vale, a colori che fanno battere il cuore. Oggi al Picco di La Spezia andrà per vincere, nel frattempo è tornato anche il Gallo e i risultati in termini di gol si sono fatti vedere. E non va dimenticato che il Toro deve provare l'ebbrezza di battere questo avversario, l'anno scorso furono grandioso successo spezzino (4-1) e un pareggiaccio senza reti. Il 2 può arrivare oggi, come un numero al Lotto che aspetti da un po'.. Il derby diè quanto di meglio che ci si possa attendere. Soprattutto seè sull'uscio per essere mandato via e dovrà chiedere ai suoi (pochi) fenomeni di salvarlo. Ma l'infrasettimanale è stato molto più leggero per il Pep, che ha fatto una passeggiata in Champions con il Brugge. E non ha dovuto sputare il veleno contro l'Atalanta.. L'ultima a Old Trafford contro Guardiola era Carabao Cup, fu 2-0 per gli ospiti. Potrebbe ripetersi addirittura quella coppiola. E sarebbe cambio in panchina, di sicuro.L'ultima per fare cinquina è una bella quota, la vado a pescare a, Francia. La squadra di casa è reduce da un match durissimo vinto ain Champions. E oggi ne trova un altro che non sarà un gelatino al parco. Perchè l'è addirittura due punti sopra. Segna di più e subisce meno dei rivali. La quota del gol, uscita negli ultimi due scontri diretti al Pierre Mauroy, è interessante. Andiamo!Juventus-Fiorentina gol (quota 1,77)Cagliari-Atalanta gol (1,60)Spezia-Torino 2 (2,05)Manchester United-Manchester City 2 (1,76)Lille-Angers gol (1,94)