È un martedì di Champions League in cui è difficile dire: "No, questa la lascio da parte!". Davvero complesso. E proprio per questo si comincia dalle due che giocheranno alle 19.



Juventus-Young Boys è una di quelle partite che si fanno perché il cerchio si è allargato, se no gli svizzeri giocherebbero in Europa League. Nonostante le energie psicofisiche buttate via contro il Napoli, come potrebbe essere diverso da 1/handicap?.



Ancor più potente il pronostico di Hoffenheim-Manchester City. Gli inglesi la buccia di banana l'hanno presa in pieno in casa contro il Lione. Mica scherziamo, no? Questo è 2 e ci aggiungo l'over 2,5.



Esattamente come Bayern-Ajax, dove però va via il 2 e resta soltanto l'over 2.5. Anche perché i bavaresi debbono tornare una squadra di calcio dopo le due smarronate in campionato. Gli olandesi? Serpenti a sonagli, occhio.



Lione-Shakhtar è una partita intensa ed equilibrata, dove la via di uscita più comoda potrebbe risultare quella del gol, i cannonieri che fanno male ce li hanno entrambe.



Chiusura con Roma-Viktoria Plzen. Qualche giallorosso pesante dovrebbe mancare, ma questa sembra più importante di Roma-Lazio. I tre punti contro il Viktoria aprono una bella striscia che arriva al secondo posto e alla qualificazione. Anche perché alla prossima c'è il CSKA Mosca sempre all'Olimpico, con due partite sole si potrebbe scollinare o quasi.





I CONSIGLI DI MARTEDI'





Juventus-Young Boys 1/handicap (quota 1.44)



Hoffenheim-Manchester City 2/over 2.5 (1.85)



Bayern-Ajax over 2.5 (1.36)



Lione-Shakhtar gol (1.61)



Roma-Plzen 1 (1.35)





La cinquina vale 7,87 escluso il bonus



