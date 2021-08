Quattro over su quattro nella prima giornata di Serie A. Certo, non tutti travolgenti, ad esempio Torino-Atalanta decisa al 93'. Ma non si è cominciato facendo flanella, esattamente come avevamo visto nella giornata del debutto di Mourinho in Conference League. Anche alla prima domenica la sento cosi', per gli impegni di Juventus, di scena a Udine, e Roma, che riceve Vlaovic, il bambino dalle uova d'oro.



Allegri non vede l'ora di tornare al suo lavoro di sempre e cioè vincere in bianconero. Per far vedere live come si fa si è portato anche Locatelli, dichiarando che gli farà giocare uno spezzone. E Ronaldo? Tutte le dichiarazioni vanno in una direzione. Lo rivedremo con i suoi compagni di sempre (ultimi anni). L'Udinese deve fare a meno del meglio: De Paul ha lasciato la Dacia Arena per vincere in Liga e in Europa. Questo dovrebbe rendere il tutto più fattibile per la Signora; due delle ultime quattro volte è uscito il 2/over 2,5 (nel 2017 addirittura un 2-6...); per me potrebbe essere la volta del bis di maggio, fu 1-2, comunque un 2/over 2,5.



Ancora più divertimento in Roma-Fiorentina. Italiano adora l'Olimpico, l'anno scorso il suo Spezia fece soffrire i giallorossi di Fonseca in campionato e Coppa Italia (due overoni). Ma qui ci sarà Mourinho, che ha fatto i compiti contro il Trabzonspor portandosi avanti con il lavoro europeo. E vuole dare tutto per far trovare tre punti ai suoi nuovi tifosi. Il gioco dei cambi potrebbe farci vedere tutti e tre i cannonieri giallorossi, da Shomurodov a Abraham (novità totale per l'Italia) persino a Borja Mayoral nel finale. Con tutto il bendiddio che evoluirà in campo e nelle aree, vado convinto sull'over 3,5.



Chiusura con derby londinese più che sentito: Arsenal-Chelsea. Durante il mercato si è più volte ascoltato che i Blues non avrebbero mai dato Abraham ai Gunners, loro diretti antagonisti. Sarà ma per me ora le due fanno parte di campionati "diversi". Soprattutto se come all'ultima uscita non si vedono Aubameyang e Lacazette... E al posto loro arrivano le reti decisive del Brentford! Non si sa se li rivedremo e/o se vedremo la prima di Lukaku, nel suo nuovo corso Blues. Resta il fatto che il 2 non può arrivare più su della quota a cui sta: sembra persino cicciona.

Udinese-Juventus 2/over 2,5 (quota 2,00)Roma-Fiorentina over 3,5 (2,75)Arsenal-Chelsea 2 (1,88)