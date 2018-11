Seconda puntata del weekend per la SFIDA A MISTERPALMIERI, io ci provo con la cinquinozza che darebbe il bonus. Voi dovete dare il meglio che vi porterà lunedì in prima pagina!



Si comincia con la partita del giorno, Lazio-Milan. La distruzione che hanno portato gli infortuni in casa rossonera sposta l'ago dall'altra parte. La quota della Lazio non sarà granchè ma se non è questa la volta per battere una delle grandi ditemi voi quando è.



Napoli-Chievo deve per forza muoversi sull'handicap, non so cosa debba succedere perchè il Napoli trovi grandi difficoltà con questo avversario. I due gol di vantaggio non dovrebbero essere una montagna da scalare.



Bologna-Fiorentina e Empoli-Atalanta invece mi dicono la parola "gol". Sono squadre in salute e comunque la partita dovrebbe non essere impossibile per ciascuna delle quattro.



Chiudo con Genoa-Samp, derby che al contrario trova le genovesi in panne. La sconfitta per Juric potrebbe voler dire esonero, la sconfitta per Giampaolo vorrebbe dire alzare il fuoco della crisi più di quanto non sia già ora. Il punto sarebbe una medicina che a quella quota fa volare. Se non loro, noi di sicuro.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Lazio-Milan 1 (quota 1,84)



Napoli-Chievo 1/handicap (1,35)



Bologna-Fiorentina gol (1,83)



Empoli-Atalanta gol (1,65)



Genoa-Sampdoria X (3,37)





La cinquina vale 25,2 volte la posta escluso il bonus