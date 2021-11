Oggi poche cose, dopo Jorginho bisogna avere un coraggio da leone per riprovare. Vado con numeri che si basano sui precedenti e stop. Per esempio Montenegro-Olanda: dieci delle ultime dodici gare degli orange che non si siano chiuse con un pareggio sono terminate con l'over 2,5. E visto che la quota non è nana, si può fare.



Ora sotto con la Francia, che ci offre una superquota grazie a una stranezza. Nelle ultime partite di qualificazione al Mondiale che hanno visto impegnati i bleus non è mai stato segnato un gol oltre il quindicesimo della ripresa. Basandosi su questo si può tentare con il fatto che i gol del primo tempo siano di più di quelli del secondo. E' quasi un giochetto ma con quella quota...



Si chiude con la stessa cosa in Galles-Bielorussia ma il tutto è riferito al secondo tempo e non al primo. Undici degli ultimi quindici gol incassati dai bielorussi sono arrivati dopo l'intervallo. Il terno sfiorerebbe il 10/1, il cippetto non ce lo metto? E la chiudo qui. Jorginho mi manda a fare sedici chilometri e duecento metri per defatigare la mente...



Ps: Sono tornato a essere Misterpalmieri, hai visto mai?



LA NOSTRA SCOMMESSA



Montenegro-Olanda over 2,5 (quota 1,62)



Francia-Kazakistan tempo con maggior numero di gol primo (3,05)



Galles-Bielorussia tempo con maggior numero di gol secondo (1,95)



Il terno vale 9,63 volte la posta