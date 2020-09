Altro debuttone con le palle di Natale, in questo lunedì di Premier League. In casa Brighton vola il Chelsea, la squadra che ha creato più aspettativa in assoluto, in questo tempo sospeso di mercato. Che è stato sospeso per tante ma non per tutte, i Blues hanno fatto lo squadrone e adesso c'è da raccogliere quanto semination.I Gabbiani non hanno mai battuto il Chelsea in vita loro e allora? Come e allora? Vuol dire che se non l'hanno battuto quando era un rivale modesto o quasi (fidatevi, lo è stato), adesso cosa dovrebbero inventarsi per tirare fuori tre punti da questa sfida?Il Loco Bielsa ieri ci ha detto che c'è speranza per tutte, soprattutto alla prima giornata, soprattutto con una grande mezza assonnata, che non ha ancora preso la velocità di crociera. 'Ste due si son viste anche a fine agosto, in amichevole, per un 1-1 che qui conta poco.L'anno scorso a Brighton uscì lo steso risultato, l'anno prima 1-2. In casa dei grandi 3-0 e 3-0 poi tutti al pub. Quando allo stadio affluivano i tifosi e la partita si viveva come abbiamo fatto per una vita senza pandemia.Se guardo nella palla di vetro vedo un classico 2. Perchè questa volta ci si vuole provare a non lasciare strada a Klopp e Guardiola. Lo squadrone costato davvero tanto è stato costruito per avvicinarli o ancora meglio tenerli vicini. Fin da subitissimo.Nel tardo pomeriggio scendono in pista Sheffield United e Wolverhampton, due clienti scomodi. Lo saranno per molti, per tutti. A maggior ragione lo saranno l'una per l'altra. La scorsa Premier finì con cinque punti di vantaggio per gli ospiti. I due match si conclusero all'andata 1-1, al ritorno 1-0 per lo Sheffield. Minime distanze. Puntando su questo niente di più possibile che torni a palesarsi l'1-1 di cui sopra. O comunque la X.La Premier League è partita, Signore e Signori. Con i tre gol subiti dai detentori, ad Anfield... In una partita vinta... Contro il Loco Bielsa... Se la Premier non esistesse, te la creeresti con la plastilina o il pongo!Brighton-Chelsea 2 (quota 1,64)Sheffield United-Wolverhampton X (3,10)