Tripletta diper riuscire a vincere la più pazza delle partite e contro chi? Contro il Loco, chi altri se no? Che è andato con il suo Leeds a segnare tre gol nientepopodimeno che ad, non a uno qualsiasi. Senza però portarsi via nemmeno un punticello da Anfield, giocando assai meglio dei campioni in carica. Ma per due falli da rigore grossi come i mulini a vento è andata così.Si gira pagina e si va alla domenica. Dove la partita che affascina è senza dubbiocontro, cioècontro. Due squadre della parte alta che però dovrebbero fare molta fatica a scalare la parte altissima. Vediamo.I bianchi si appoggeranno come al solito a quella che è per me la migliore punta del torneo, Harry. Che si è visto ribattere sulla linea la palla vincente all'ultimo minuto, in Nazionale. Qui ci riproverà e, visto il Momodel debutto, do grande affidamento a questo attaccante "con i baffi". Marcatore, non primo marcatore.Aprirà il programma ilche va al The Hawthorns del. Squadra che è un'altra di quelle salite dalla Championship. Finorasono dovute inchinarsi e pagare pedaggio, complicato che i bianconeri di casa facciano meglio. Perchè il Leicester dell'ultima stagione è andato fortissimo fino alle ultime giornate quando si è sgonfiato eclissandosi. A me non dispiace la quota del 2 più o meno vicina alla pari.Prima partita che prendo in esame per laè il derby valenciano,, in programma nella serata. Le ultime due (compresa un'amichevole) e tre su cinque sono terminate con una corposa X. Il Valencia di questa stagione non dovrebbe fare paura nemmeno alle zanzare, il Levante da parte sua non è granchè. Vuoi vedere che viene fuori un pareggiaccio di quelli brutti, sofferti, di quelli che cambi canale? Mah.Tottenham-Everton marcatore si Kane (quota 2,30)West Bromwich-Leicester 2 (1,98)Valencia-Levante X (3,40)